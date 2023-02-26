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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان تنظم مجموعة من الدورات التدريبية بعنوان "محكمة الأسرة"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعقد مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق جامعة حلوان مجموعة من الدورات التدريبية بعنوان "محكمة الأسرة"، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور امل لطفي عميد الكلية، وريادة  الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو هشيمة مدير مركز الاستشارات.

وتتناول المحاضرة الأولى الاتجاهات الحديثة في قوانين الأحوال الشخصية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ من الساعة ١٠ : ١٢ ويحاضر فيها المستشار الدكتور عادل الشاهد رئيس محكمة الأسرة.

 وتعقد محاضرة أخرى في نفس اليوم من الساعة ١٢.٣٠ إلى ٢.٣٠ بعنوان المشاكل العملية للتطليق والخلع في محاكم الأسرة يحاضر فيها الأستاذ الدكتور رشدي شحاتة أستاذ الشريعة الإسلامية.

وتكون المحاضرة الثانية يوم الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ من الساعة ١٢ : ٢ حول مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين يحاضر فيها الدكتور مجدي بسيوني أستاذ القانون المدني.

 

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