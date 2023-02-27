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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلي الوصفات .. طريقة عمل الكيكة الرواني

صدى البلد

تعد الكيكة من أكثر المعجنات البسيطة والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة الروانى

مقادير ومكونات  
كوب دقيق
كوب سميد
كوب جوز الهند
نصف كوب سكر
كوب الا ربع زيت
كوب الا ربع زبادي
4 بيضات
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة بيكينج بودر

سيرب كيكة الرواني :
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير نصف ليمونة

مقاس القالب 26

لعمل السيرب
قومي بوضع السكر والماء علي النار مده 4 دقائق
وقومي باضافة عصير الليمون دقيقة
وقومي برفعة من علي النار  واتركو يبرد تماما .

لعمل الكيكة
قومي بوضع السكر والبيض والفانيليا والخل
وقومي بخلطهم حتي يصبح القوام كريمي لونة ابيض
قومي باضافة الزيت مع الخلط سرسوب رفيع جدا حتي يختلطو وبالتدريج اقوم باضافة الزبادي والتقليب كويس جدا .


قومي بخلط الدقيق الابيض والسميد والبيكينج بودر والملح وقومي باضافتهم بالتدريج مع الخلط بالمضرب الكهربائي علي اقل سرعة حتي تنتهي من كل الكمية ويختبلطو جيدا .


قومي باضافة الخليط علي القالب مدهون زبدة ومبدر بالدقيق وجوز الهند واقوم بادخالهم فرن ساخن علي 170علي الشبكة حتي يصبح الكيك جاهز وقومي بتسقيتة بالشربات بارد وهيا ساخنة  عندما تتشرب جيدا قومي بقلبها علي قالب وتزيينها بالجوز الهند وتقديمها .

ملاحظات
لنجاح كيكة الرواني
سيرب الكيكة بيكون متوسط القوام لا تقيل ولا خفيف .
قومي بتسخين الفرن جيدا قبل ادخال الكيك لعدم هبوطها .
اختبار الكيكة من المنتصف بعد نصف ساعة من دخولها .
كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

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