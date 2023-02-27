مواقيت الصلاة 27 فبراير فى القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

يبحث كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لأن الصلاة على وقتها من أحب وأفضل الأعمال عند الله عز وجل، ويقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة 27 فبراير فى القاهرة والجيزة واسوان وعدد من المحافظات .

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٤:٥٧ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 3 ساعات و 57 دقيقة من الآن فإن إستطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٢٥ م

المَغرب ٥:٥٢ م

العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٢٥ م

المَغرب ٥:٥٢ م

العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

الظُّهْر ١٢:١٣ م

العَصر ٣:٢٩ م

المَغرب ٥:٥٧ م

العِشاء٧:١٥ م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجْر ٤:٥١ ص

الشروق ٦:١٣ ص

الظُّهْر ١٢:٠١ م

العَصر ٣:٢١ م

المَغرب ٥:٥٠ م

العِشاء ٧:٠٣ م

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد

الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

الظُّهْر ١٢:٢٤ م

العَصر ٣:٤٤ م

المَغرب ٦:١٢ م

العِشاء ٧:٢٦ م



مواقيت الصلاة فى الواحات

الفجْر ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٣٢ ص

الظُّهْر ١٢:١٧ م

العَصر ٣:٣٥ م

المَغرب ٦:٠٣ م

العِشاء ٧:١٩ م