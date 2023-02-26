عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدد وجود الحضارة الإنسانية بأكملها.. مدفيديف: لسنا بحاجة إلى عالم بدون روسيا

مدفيديف: لسنا بحاجة
مدفيديف: لسنا بحاجة إلي عالم بدون روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إنه إذا أثيرت مسألة وجود روسيا بجدية، فلن يتم حلها على الجبهة الأوكرانية، ولكن حلها سيؤثر علي مسألة استمرار وجود الحضارة الإنسانية بأكملها.

وأشار إلي أنه “يجب ألا يكون هناك أي غموض في ذلك الأمر، لسنا بحاجة إلي عالم بدون روسيا”.

وكتب مدفيديف في مقال له، أن “ الهستيريا المجنونة للغرب والرغبة الشديدة في تمزيق روسيا إلى أشلاء أدت إلى العملية الخاصة في أوكرانيا . في الوقت نفسه، كما لاحظ السياسي الروسي، يظهر التاريخ أن أي إمبراطورية منهارة تدفن نصف العالم تحت أنقاضها، أو حتى أكثر".

أشار إلى أن "أعداء روسيا يواصلون ضخ الأسلحة في نظام النازي ومنع أي احتمال لإحياء المفاوضات، لا يريدون أن يفهموا أن أهدافهم تؤدي بوضوح إلى خسارة للجميع”.

إشارة واضحة لبوتين.. تحركات عسكرية لأمريكا وألمانيا وبولندا ردا على تهديدات روسيا

وحّد روسيا والصين .. ترامب: بايدن خطر كبير على الولايات المتحدة

واضاف: "روسيا لن تسمح بهذا. ولسنا وحدنا في هذا التطلع. فالدول الغربية التي لديها أقمار صناعية لا تمثل سوى 15٪ من سكان الكوكب. هناك الكثير منا، ونحن أقوى بكثير. القوة الهادئة لبلدنا الكبير و وسلطة شركائها هي مفتاح الحفاظ على المستقبل".

روسيا أوكرانيا الحضارة الإنسانية مجلس الأمن الروسي مدفيديف كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

موضوعات متعلقة

الفطار في رمضان على السيول.. السعودية تكشف حالة الطقس بالشهر المبارك

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. مستشار سابق لـ بوتين يكشف سبب إشعال بايدن حرب أوكرانيا

قلب موازين الحرب.. الكونجرس يعترف بإمكانية إرسال طائرات مقاتلة لـ أوكرانيا

قرار عاجل من السعودية بشأن أوكرانيا

إشارة واضحة لبوتين.. تحركات عسكرية لأمريكا وألمانيا وبولندا ردا على تهديدات روسيا

مقتل شخصين وإصابة 3 في إطلاق نار خلال جنازة بـ أمريكا

الصين تلعب بـ أمريكا.. دعوات في واشنطن لإنهاء دعم أوكرانيا لتجنب كارثة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. وموعد انخفاض درجات الحرارة.. ومفاجأة بشأن أسعار الدواجن واللحوم والذهب الفترة المقبلة

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية كييف

رغم الاخفاق .. كارتيرون: الأهلي سيتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة تجعل الله ينظر لقائلها ويغفر له؟

كارتيرون: إمام عاشور "بيضيع وقته" في الدوري الدنماركي

المخابرات الأمريكية تفجر مفاجأة: رئيس الصين أمر الجيش بالاستعداد لـ غزو تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع للفن تاني.. خبيرة فلك تنبأت بانفصال حلا شيحة ومعز مسعود قبل شهور

لن تصدق وزنه.. زوجان يصنعان أكبر لابتوب في العالم.. شاهد

كشافي ليفربول ووعد الأهلي..هل ينقذ إمام عاشور خط وسط الريدز أم الشياطين الحمر؟

القرآن سر حبها للغناء.. أم كلثوم واللغة العربية سيرة جديدة لـ"كوكب الشرق"

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ