قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إنه إذا أثيرت مسألة وجود روسيا بجدية، فلن يتم حلها على الجبهة الأوكرانية، ولكن حلها سيؤثر علي مسألة استمرار وجود الحضارة الإنسانية بأكملها.

وأشار إلي أنه “يجب ألا يكون هناك أي غموض في ذلك الأمر، لسنا بحاجة إلي عالم بدون روسيا”.

وكتب مدفيديف في مقال له، أن “ الهستيريا المجنونة للغرب والرغبة الشديدة في تمزيق روسيا إلى أشلاء أدت إلى العملية الخاصة في أوكرانيا . في الوقت نفسه، كما لاحظ السياسي الروسي، يظهر التاريخ أن أي إمبراطورية منهارة تدفن نصف العالم تحت أنقاضها، أو حتى أكثر".

أشار إلى أن "أعداء روسيا يواصلون ضخ الأسلحة في نظام النازي ومنع أي احتمال لإحياء المفاوضات، لا يريدون أن يفهموا أن أهدافهم تؤدي بوضوح إلى خسارة للجميع”.

واضاف: "روسيا لن تسمح بهذا. ولسنا وحدنا في هذا التطلع. فالدول الغربية التي لديها أقمار صناعية لا تمثل سوى 15٪ من سكان الكوكب. هناك الكثير منا، ونحن أقوى بكثير. القوة الهادئة لبلدنا الكبير و وسلطة شركائها هي مفتاح الحفاظ على المستقبل".