تفادي أفظع خطأ.. مدفيديف عن قرار حاسم انقذ الإمكانيات النووية لـ روسيا

قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الشيء الرئيسي الذي يمكن إضافته لقيادة الاتحاد السوفيتي المنهار والرئيس الأول لـ روسيا هو أنهم لم يرتكبوا أفظع خطأ: لم يسمحوا بتفكيك أقوى إمكاناته النووية.

وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة إزفستيا” الروسية، أن “الشيء الرئيسي الذي يمكن إضافته إلى قيادة الاتحاد السوفيتي المنهار والقيادة الأولى لروسيا هو أنهم لم يسمحوا بتفكيك إمكانات البلاد نووية ”.

وأضاف أنه “مع انهيار الاتحاد السوفيتي، واجه السكان أوقاتًا صعبة: فقد انزلق السكان إلى الفقر، وانهارت القطاعات الأساسية للاقتصاد في التدهور، وازدهرت النزعة الانفصالية”.

وكتب مدفيديف: “الشيء الرئيسي الذي يمكن إضافته كإضافة لقيادة الاتحاد السوفيتي المنهار والرئيس الأول لخليفته روسيا هو أنهم لم يرتكبوا أفظع خطأ: لم يسمحوا بتفكيك أقوى إمكاناته النووية على اللحاف المرقع الذي تم تشكيله حديثًا على موقع بلد عظيم”.

وأضاف: “على حساب جهود لا تصدق، تغلبت روسيا تدريجيًا على أصعب الأوقات، وأجبرتها على حساب نفسها على المستوى الدولي، وسددت ديونها الخارجية بالكامل، وبدأت في إعادة الاقتصاد والمجال الاجتماعي”.