عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في رمضان .. عرض مسلسل "الصفارة" لـ أحمد أمين على DMC

أحمد أمين
أحمد أمين

يستعد الفنان أحمد أمين، لعرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الصفارة” حصرياً على قناة dmc في رمضان 2023.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي ، وعدد من نجوم الكوميديا.

4 صور من مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين | شاهد

أحمد أمين وطه دسوقي أبطال "الصفارة" في رمضان 2023

ومن ناحية أخرى انتهى الفنان أحمد أمين من تسجيل كتاب صوتي يتناول سيرة الدكتور أحمد خالد توفيق (1962- 2018)، من تأليف الكاتب خلف جابر، وإخراج خالد المهدي، على أن يصدر عن شركة «Storytel» للكتب الصوتية، ومقرها ستوكهولم، خلال فبراير.

يقول الفنان أحمد أمين إنَّ الرابط الإنساني الذي جمعه بـ«العرّاب» هو أحد الأسباب التي دفعته لتسجيل العمل.. حيث يأتي الكتاب تأكيداً على أهمية ومكانة أحمد خالد توفيق، كأحد الأسماء المصرية المهمّة في مجال الكتابة الإبداعية.. مستشهداً ببعض أعماله ومنها سلسلة «ما وراء الطبيعة» التي كان يتمنى أن يحضر «توفيق» تحويلها لمسلسل درامي ويرى أمين مجسداً شخصية "رفعت إسماعيل" إحدى أيقونات كتاباته في مسلسل من إنتاج "نتفلكس".

الصفارة أحمد امين الفنان أحمد أمين DMC قناة DMC رمضان رمضان 2023 الكوميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

بـ بوسترات جديدة.. روبي تروج لـ حضرة العمدة

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد ثروت

شاهد .. بوستر مذكرات زوج لـ طارق لطفي

أخبار الفن.. أحمد التهامي يعتذر لـ تامر حسني واشتعال غيرة حلا شيحة على معز مسعود

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

بوسترات مسلسل "حضرة العمدة".. شاهد

المؤلف محمد سليمان يكشف كواليس «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

نجوم الفن بحفل اليوبيل الفضي في مدينة الانتاج .. شاهد

ترشيحاتنا

تغيرات غامضة.. الدفاعات الجوية الروسية تنتقل إلى قيادة القوة الفضائية

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه 280 جنيهًا

سيد معوض يهاجم لاعبي الأهلي ويؤكد: صن داونز فريق شرس هجوميًا

بأسعار أقل من 50%.. تعرف على مشروع صيدليات الغلابة في الهند لمحاربة غلاء الأدوية

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد يضرب محافظة هامة في تركيا

دعم الوقود وصل إلي 66 مليار جنيه وقفز 290% خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ