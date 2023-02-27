يُترك القرار لهم.. الصحة تكشف مفاجآت بشهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من الكشف الطبي، وشهادة الفحص قبل الزواج، هو الوصول لأسرة مصرية صحيحة من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية، والأسرة تشمل الرجل والمرأه والأطفال المستقبليين.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، عبر فضائية "ten"، أنه لو تم الكشف عن اصابة أحد الطرفين بأي أمراض وراثية أو معدية، مؤكدا أنه يتم تحويل الطرف لأماكن تلقي العلاج، ويترك قرار الزواج للمقبلين على الزواج فقط، دون أي تدخل من الدولة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نتيجة الكشف شأن للمقبلين على الزواج، مؤكدا أن هناك 303 مراكز ورعاية أساسية على مستوى محافظات الجمهورية خلال المرحلة الأولى.

نتيجة التحاليل 180 جنيها

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه يتم الكشف في أي من الوحدات الحصيصة، ولا يشترط التوزيع الجغرافي ، مؤكدا ان نتيجة التحاليل 180 جنيها، وهو ما يقوم بدفعه المواطن، في حين أن الدولة تقوم بدعمها بمبلغ 320 جنيها.

