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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحذر.. أعراض مهمة تؤدي للإصابة بسرطان القولون.. تفاصيل

أمراض القولون
أمراض القولون

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس،  أن مرض "القولون العصبي"، يعد من أشهر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، مشيرا إلى ان 30% من المواطنين يعانون من التوازن العصبي، وينتشر بصورة كبيرة في النساء أكثر من الرجال.

 

وقال أشرف  عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، عبر فضائية "ten"، أن هناك أعراض هامة لو ظهرت لا بد من استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بسرطان القولون،، وهي فقدان الوزن بشكل مفاجئ، أو ظهور دم مع البراز، أو الشعور بالأنيميا الشديدة نتيجة تلك الأعراض.

 

وتابع رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، أنه لو ظهرت الأعراض على الأطفال أو كبار السن، يكون القولون ليس المسئول عن تلك الأعراض.

 

 تؤثر في حد كبير من اعراض الجهاز الهضمي. 

وأشار أشرف عقبة إلى أن هناك نوع من الإرتباط بين الجهاز الهضمي والحالة النفسية والعقل، مؤكدا ان الحالة النفية تؤثر في حد كبير من اعراض الجهاز الهضمي. 
 

سرطان القولون الجهاز الهضمي أشرف عقبة القولون العصبي الحالة النفسية

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