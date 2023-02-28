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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : كّون ذكريات جديدة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يميل إلى أن يكون مطلوبًا بشدة في العمل لإنجاز بعض المهام الدقيقة، حيث يمكن الوثوق بهم لفعل كل شيء وبجدارة.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 26 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن وجود تدفق ثابت للأموال إلى حسابك المصرفي من مصادر مختلفة أمر مرجح للغاية، قد تستمر صحتك في التحسن، سيكون لممارسة النشاط البدني في الخارج آثار إيجابية على الصحة ؛ قد يقلل من مستويات التوتر، قد تضطر أنت وشريكك الآخر إلى قضاء بعض الوقت بعيدًا.

توقعات برج القوس في العمل

قد تكون الجبهة المهنية التي تقدمها مضطربة للغاية، قد يؤدي تأجيل العمل إلى وقت لاحق إلى إجبارك على البقاء في المكتب متأخرًا عما تريد، قد يأخذ البعض إجازة إلى منطقة غير مكتشفة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

ربما يساعدك قضاء القليل من الوقت في الخارج في إصلاح الحالة النفسية.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

للفوز بشريكك، ليس عليك أن تخرج عن طريقك، على العكس من ذلك ، يجب أن ينفجر اليوم دون أي عوائق، اصنعوا بعض الذكريات الجديدة الرائعة معًا واستمتعوا بالحاضر.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تكون هناك حجج في المنزل نتيجة لزيادة إنفاقك مواليد القوس، لا تفقد هدوئك ؛ خلاف ذلك ، قد يفسد الجو السلمي. ومع ذلك ، من المرجح أن تؤدي زيارة الطفل إلى تحسين مزاجك.

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