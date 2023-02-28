إصابة 4 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز داخل منزل بالمنيا

أصيب 4 أشخاص بالاختناق وذلك إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي تتضمن وصول إيمان. ز 35 عاما ربة منزل ومريم 18 عاما وندي 16 عاما ومالك. ح 3 سنوات يقيمون بمدينة المنيا، مصابين بالاختناق وضيق التنفس وحالتهم الصحية العامة مستقرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز، داخل منزلهم حيث يعانون من الهبوط العام والاختناق وضيق التنفس.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم وضع المصابين تحت الرعاية بالمستشفي العام لحين تماثلهم للشفاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق حول الظروف والملابسات.