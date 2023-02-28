تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالتتبيلة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذي لعشاق كنتاكي وبطريقة مضمونة .



المقادير طريقة عمل دجاج كنتاكي



دجاجة كيلو ونصف أو كيلو مغسولة جيدا و مقطعة إلى ٨ قطع



مقادير التتبيلة

علبة زبادى

نصف كوب ماء يمكن استبدال الزبادي و الماء بكوب لبن رائب

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرو بصل بودرة

ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة ريحان مجفف

ملعقة صغيرة روزماري (اكليل الجبل) مجفف

ملعقة صغيرة شطة

ملعقه كبيره مستردة (خردل)

ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة

عصير لمونة

ملعقة كبيرة خل

بيضة واحدة

للتغطية

2 كوب دقيق

نصف كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

٣ كوب ماء مثلج في وعاء عميق

للتحمير

زيت غزير



طريقة عمل دجاج كنتاكي

الدجاج تكون مغسولة جيدا و مقطعة الي ٨ قطع و نعمل ثقوب بالسكينة في القطع لسهولة التتبيل و التسوية و خاصة نقوم بعمل ثقوب بجوار العظم

نخلط كل البهارات معا و نأخذ منها نصف مقدارها لتتبيل الدجاج و النصف الاخر يخلط مع الدقيق

يوضع الزبادي و يخلط مع الماء و البيضة و الليمون و الخل و نصف مقدار البهارات ثم توضع قطع الدجاج و نقلبها جيدا في التتبيلة و تترك من ساعة الي ليلة كاملة في الثلاجة

يخلط الدقيق والنشا و البيكنج بودر مع باقي مقدار البهارات

نخرج الدجاج من الخليط السائل و يوضع في الدقيق المتبل و يلقب جيدا بدون ان نضغط عليه كثيرا و نهز قطع الدجاج للتخلص من الدقيق الزيادة

و نترك قطع الدجاج علي رف سلك ترتاح لمدة ١٥ دقيقة و قبل القلي يوضع الدجاج في ماء مثلج ثم يقلب تقليبه سريعة في الدقيق المتبل و نهز القطع للتخلص من الدقيق الزيادة

يوضع الدجاج في زيت غزير ساخن علي حرارة متوسطة و يجب أن يغطي أثناء القلي .



نلاحظ عدم وضع قطع كثيرة للقلي مرة واحدة

قطع الصدر تأخذ حوالي ١٥ الي ٢٠ دقيقة

قطع الافخاذ و الأجنحة من ١٢ الي ١٥ دقيقة

نخرج الدجاج لتصفية الزيت في نصفاه او رف سلك