يثير القلق.. جسم غريب يظهر في السماء يوثقه راكب طائرة| فيديو

أصبح البشر على أهبة الاستعداد لـ القلق والتوتر من أي شيء غريب يظهر في الأرض أو في السماء، وذلك بعد سلسلة الأحداث الغريبة والكوارث الطبيعية التي وقعت في الفترة الأخيرة، فكانت رؤية جسم غريب في السماء أمر مثير للقلق لأقصى درجة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قام بالتقاطه واحد من ركاب إحدى الطائرات خلال رحلة جوية، ويظهر في بداية الفيديو جسم أسود قائم.

وبوضح الفيديو بعد ثوان قليلة الجسم الغريب بين السحاب وهو يميل، ثم يستقيم بينما يقوم راكب الطائرة بتوثيق الحركة الغريبة لـ الجسم الأسود عن قرب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية التي نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "اكتشف الركاب جسمًا غريبًا يتحرك بطرق غريبة أثناء رحلتهم في مكان ما فوق بحر إيجه".

وفتحت التعليقات أمام نشطاء تويتر، وقد اتفق الجزء الأكبر منهم على أن الجسم الغريب هو طائرة أخرى تحلق في السماء، بينما هناك آخرون انتابهم القلق من هذا الجسم الغريب.