القبض علي وزير تونسي سابق في شبهة فساد مالي وإداري

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا لأعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالقبض علي وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها إذاعة موزاييك؛ فإن قرار الاحتفاظ بالموخّر استند الى محضر عدلي يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري منسوب إلى وزير البيئة الأسبق.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قرارا بحبس القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التامر على أمن الدولة الداخلي.

يذكر أن قاض تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد، اليوم (السبت)،أصدر حكما بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف.

وصدر حكما الحكم السياسيين عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، ورجل الأعمال كامل اللطيف، حيث أعلن فريق الدفاع الخاص بهم أنه قاطع جلسة الترافع نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

يذكر أن الشرطة التونسية قبضت في الأسابيع الماضية على أكثر من 12 شخصا من بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظمو احتجاجات، وزعيم نقابي بارز واثنان من القضاة.