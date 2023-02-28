مصرع طالبتين أسفل عجلات قطار أبو حماد بالشرقية

لقيت طالبتين مصرعهما أسفل عجلات قطار أبوحماد، أمام مزلقان الشيخ وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي القرين، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القرين بإستقبال "ياسمين ص ج م" 17 سنة جثة هامدة و"مريم م ح م" 17 سنة جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر إصطدام قطار أبو حماد، بهم أمام مزلقان الشيخ وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.