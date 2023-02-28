تسونامي مدمر.. البحوث الفلكية يكشف حقيقة انحسار المياه عن شواطئ مصر

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، علي التساؤلات المنتشرة علي منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والتي تقول إن انحسار المياه علي الشواطئ المصرية وأنه تمهيد بحدوث تسونامي مدمر كبير.

وكتب المعهد القومي عبر فيسبوك: "وصلت لينا الكثير من التساؤلات عن انحسار مياه البحر مرة اخري وقد قمنا بالرد عليه مسبقا وقام المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بنشره، انحسار مياه الشواطئ ظاهرة طبيعية جدا وكل ما ينتشر من اشاعات سواء بعد زلزال سوريا وتركيا أو الأيام القادمة غير حقيقي ولا يستند الي اي شيئ علمي ولا يوجد ما يدعوا للقلق"

وطالب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل اخبار الزلازل وما يعلنه الخبير الهولندي من تنبواءات بهذا الشأن.

وقال المعهد عبر صفحته علي الفيس بوك: “نكرر مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل أخبار الظواهر الطبيعية مثل الزلازل وإدراك أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة”.

وأضاف: “من يدعي بالخبير الهولندي تنبأ أن تحدث زلازل وهي تحدث بالفعل طوال الوقت في كل مكان لأن هذه هي طبيعة القشرة الأرضية ولكن غالبيتها بفضل الله ضعيفة”، موضحا أن توقع حدوث زلازل في مناطق نشطة زلزالياً لا يعتبر تنبؤ مطلقاً.