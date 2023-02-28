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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا للكشف على الأعضاء وأسرهم ..الجمعة

يوم صحي بنقابة المهندسين
يوم صحي بنقابة المهندسين

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود، يوم صحى مجانى للمهندسين وذويهم وذلك الجمعة القادمة فى نادى المهندسين سابا باشا.

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وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، أن العيادات تتضمن استقبال للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عيادة أمراض الكلى والكشف بالموجات الصوتية عيادة أمراض المسالك البولية وعمل تحاليل  URINE خاصة بالكلى والكشف بالموجات الصوتية حسب احتياج الحالة.

واضاف ان اليوم الصحى يبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً ، مؤكدًا ان لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير كافة التخصصات الطبية فى اليوم الصحى المجانى وتنظيمه بناءً على رغبة المهندسين.

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