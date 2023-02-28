نشرة الحوادث |إحالة ممرضة شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة للمحاكمة العاجلة .. انتهت حكاية صاحب مغارة علي بابا بالزمالك

نشر قسم الحوادث مساء اليوم عددا من الأخبار الهامة فى عدد من المحافظات ..ومنها :



شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة| إحالة ممرضة للمحاكمة العاجلة بميت غمر

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ممرضة بالوحدة الصحية بميت العز التابعة للإدارة الصحية بميت غمر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامها بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًـا (ختان) وتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد وتعريض حياتها للخطر.



انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور



شقة الزمالك.. أو مغارة علي بابا كما أُطلق عليها ونالت النصيب الأكبر من اهتمام الرأي العام اسدلت محكمة النقض الستار عليها اليوم وقضت بتأييد الحكم بالسجن ٥ سنوات علي المتهم في القضية الذي قام بتسليم نفسه اليوم.



زور كارنيه|السجن سنة لـ لاعب كرة قدم بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم ، بمعاقبة لاعب كرة قدم بالحبس لمدة سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتزوير محرر رسمي منسوب إلى نقابة المهن الرياضية



ضبط المتهمين في عدد من جرائم سرقة بأماكن متفرقة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها ، وتمت عمليات الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .