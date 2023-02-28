عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث |إحالة ممرضة شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة للمحاكمة العاجلة .. انتهت حكاية صاحب مغارة علي بابا بالزمالك

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث مساء اليوم عددا من الأخبار الهامة  فى عدد من المحافظات  ..ومنها :
 

شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة| إحالة ممرضة للمحاكمة العاجلة بميت غمر

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ممرضة بالوحدة الصحية بميت العز التابعة للإدارة الصحية بميت غمر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامها بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًـا (ختان) وتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد وتعريض حياتها للخطر.


انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور


شقة الزمالك.. أو مغارة علي بابا كما أُطلق عليها ونالت النصيب الأكبر من اهتمام الرأي العام اسدلت محكمة النقض الستار عليها اليوم وقضت بتأييد الحكم بالسجن ٥ سنوات علي المتهم في القضية الذي قام بتسليم نفسه اليوم. 


زور كارنيه|السجن سنة لـ لاعب كرة قدم بالإسكندرية

 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم ، بمعاقبة لاعب كرة قدم بالحبس لمدة سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتزوير محرر رسمي منسوب إلى نقابة المهن الرياضية 
 

ضبط المتهمين في عدد من جرائم سرقة بأماكن متفرقة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها ، وتمت عمليات الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

النيابة الإدارية الزمالك الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

خطر داهم.. عالم هولندي يحدد موعد ومكان زلزال مارس المدمر.. شاهد

موضوعات متعلقة

بعد قليل| بدء محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه داخل شقته بالمرج

مشاجرة بالأسلحة النارية | تشريح جثة شاب في حدائق القبة

عايزة تطلقي أنا تحت أمرك | خناقة المطبخ تقضي على زوجة وطفلها

فتوة التيك توك|بعد قليل بدء إعادة محاكمة لوشا في قضية خطف

حرامي منحوس.. خطط لسرقة الشقة فمات صاحبها من الخضة

لسماع أقوالهم عن الحريق| استدعاء مسئولي مسرح الهوسابير

حبس عاطلين اتخذوا منطقة عين شمس مكانًا لترويج المخدرات

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: الشباب يحمل راية المستقبل والجمهورية الجديدة دولة العلم والعمل

الحصيلة 829.5 ألف حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

نشرة الحوادث |إحالة ممرضة شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة للمحاكمة العاجلة .. انتهت حكاية صاحب مغارة علي بابا بالزمالك

يتجاوز 1000 جنيه.. وزير التضامن تعلن زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات اقتصادية لتعزيز الشراكة

هل يقبل الصيام بعد منتصف شعبان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

فيديو

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ