رئيس موازنة النواب: مصر ستحقق 18 مليار دولار خلال 6 أشهر

أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم إعفاء مكونات وإكسسوارات المحمول من رسم التنمية" الرسوم الجمركية"، في إطار المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 18 مليون جهاز محمول سنويا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "هناك 3 شركات دولية لصناعة المحمول ستبدأ عملها داخل مصر، حيث أن هناك شركة لتصنيع المحمول كورية داخل مصر، ومن المقرر أن تغطي هذه الشركة 40% من حاجة أفريقيا من المحمول الكوري، كما أن هناك اتجاه من الشركات المحمول العالمية لتكون مصر والمغرب مركزا لتغطية حاجة أفريقيا من الهواتف.

ولفت فخري الفقي، إلي أنه خلال 6 أشهر مصر ستحقق ما بين 15 إلى 18 مليار دولار من الغاز والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض من البنك الدولي في النصف الثاني من مارس، وستحصل مصر على 350 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين.