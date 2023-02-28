محافظ مطروح يفتتح البرنامج التدريبي للتغيرات المناخية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج التدريبي للتغيرات المناخية والذى نظمه مركز التنمية المستدامة بمطروح بحضور الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء السابق و المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح ،و الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، و الدكتور يحيى زهران مدير برنامج أسس التدريب الفعال لكوادر مواجهة التغيرات المناخية والدكتور محمد عبدالقادر مدير مكتب مشروع ايفاد بمصر وممثلى وفد الإيفاد ووزارة التعاون الدولى ووزارة الزراعة، وعدد من المهندسين والباحثين ومتدربى البرنامج باجمالى 60 متدرب .

أكد محافظ مطروح في كلمته على أهمية برنامج التدريب في هذه الأوقات الملحة مع ما يواجه العالم من تحديات بيئية غير مسبوقة،و أهمية تبادل الخبرات فى إطار تعزيز جهود مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المتلاحقة على جميع دول العالم .

واشار الى الاهتمام والجهود السباقة من القيادة السياسية المصرية مع التأكيد على الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة و الدعوة للحفاظ على المناخ من أجل مستقبل أفضل ، كان أخرها استضافة مؤتمر المناخ الدولى COP27. في نوفمبر الماضى بشرم الشيخ والتأكيد على اهمية الالتزام بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية .

واضاف أن مصر قامت على الصعيد المحلى بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج و المشاريع التي تم إنجازها للحفاظ على البيئة ، ومنها مبادرة زراعة 100 مليون شجرة على مستوى محافظات الجمهورية والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة, و مشروع زراعة الـ 2,2 مليون فداناً، ومشروعات عديدة فى إطار حماية مصر من آثار وتداعيات التغيرات المناخية .

ووجه الشكر لاهتمام القيادة السياسية الكبير بمحافظة مطروح وما يبذل من جهود تنموية في مواجهة المتغيرات المناخية ، حيث حظيت محافظة مطروح بنصيب كبير من هذه المشروعات، والحرص عل تحقيق التوازن و التنوع البيولوجي و البيئي من ناحية ، وجهود التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة من ناحية أخرى .فلا تُقام أي مشروعات استثمارية أو تنموية إلا بعد الموافقات والتصريحات البيئية اللازمة، من أجل حُسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، مع التخطيط لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

مضيفا ان المحافظة تعاونت مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حماية البيئة الشاطئية من تآكل ونحر شواطئ البحر بإقامة ألسنة الحماية بكورنيش مرسى مطروح ومنطقة الأبيض بعدد 30 رأس حماية على مرحلتين بتكلفة نحو 202 مليون جنيه.

كما تحرص محافظة مطروح على المشاركة في جميع المبادرات الوطنية ومنها مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. ودعمها بقوة مع توسعة تنفيذها بالمدراس ومراكز الشباب والمصالح الحكومية كمرحلة اولى دون إهدار للأشجار ..مع توعية ومشاركة المواطنين بها.

وكذلك مشاركة مطروح بعدد 6 مشروعات في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ منها مشروعات دمج التنمية المستدامة والتكيف مع التخفيف من تغير المناخ لانشاء مجتمعات جديدة تشمل الزراعة المستدامة المتكاملة في المناطق الجافة، ،ومشروع مزرعه زيتون ونخيل مستدامة، و مشروع التدوير لأجل مستقبل أزرق مستدام، و مشروع شمس سيوة. مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه الصرف الزراعى والمياه المالحة، وأخيراً مشروع المباني الخضراء المستدامة وحصولها على مراكز متقدمة.

واكد على الاهتمام الكبير من الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر و تخصيص مساحة 722 فداناً بمدينة النجيلة وفقا للقرار الجمهورى53 لسنة 2023 لإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يسعى الى بناء قدرات العاملين بزيادة معارفهم وتنمية مهارتهم وتطوير وتحسين الاداء بالمنشاة وتطوير اتجاهاتهم بشكل إيجابي وبناء ومعرفة تغيرات نمط الطقس لمدة لا تقل عن ثلاثون عاما بتغير مؤثر وطويل المدى .

وقال الدكتور يحي زهران أستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة ومدير برنامج أسس التدريب الفعال لكوارد مواجهة التغيرات المناخية بمحافظة مطروح والمنعقد فى الفترة من 28 فبراير حتى 8 مارس القادم يهدف الى دراسة الاحتياجات والمتطلبات التدريبية لوكلاء التغير والتطوير ودراسة الآثار الحالية والمحتملة للتغييرات المناخية على النظم الحديثة بمطروح وتحديد الأجراءات الملائمة لمواجهة التغيرات المناخية الحالية .

واوضح الدكتور " زهران "أن البرنامج يسعى الى إنشاء شبكة محلية لرصد تلك التغيرات على مستوى المحافظة من خلال دورة التدريب لطرح الأفكار فى البرنامج الحالى لإعداد دليل للوعى البيئي الصحراوي بمحافظة مطروح ، وإنتاج خريطة اليكترونية للمخاطر البيئية الصحراوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية ومسئول البرنامج التدريبي أن البرنامج يستهدف 60 ممثل من الكوادر البشرية المتميزة بكافة الجهات المعنية بمواجهة التغيرات المناخية بالمحافظة ، وذلك لاكسابهم التدريب والتعليم المكثف لبناء قدراتهم فى مجال التغيرات المناخية.