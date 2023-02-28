نسرين طافش في مأزق بسبب خصرها.. والجمهور: ده فوتوشوب

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا مجسما كشف عن خصرها النحيف وهو ما عرضها لبعض التعليقات من الجمهور: ده فوتوشوب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وقررت النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

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