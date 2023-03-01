حكم صلاة التراويح 8 ركعات.. آراء الفقهاء في عددها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حكم صلاة التراويح 8 ركعات وما هو عددها وآراء الفقهاء في المسألة؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بعض الفقهاء قالوا بجواز صلاة التراويح 8 ركعات، وجمهور الفقهاء قال بأن عدد ركعات صلاة التراويح 23 ركعة، 20 ركعة للتراويح و3 ركعات للشفع والوتر.

وتابع: من أدى صلاة التراويح 23 ركعة فجزاه الله خيرا، فكلما زاد الإنسان من الصلاة كلما عظم أجره، ومن يصليها 8 ركعات فصلاته صحيح ونرجو الله القبول.



وقت صلاة التراويح



كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر، فيجوز في هذه الفترة صلاة التراويح.

وأشار إلى أنه يجوز صلاة التراويح بواقع ركعتين واستراحة وركعتين واستراحة حتى نهايتها، منوها أن الاستراحة قد تكون دقيقة وقد تكون أكثر من ذلك على حسب راحة المصلي طالما كانت من بعد العشاء إلى الفجر.



فضائل صلاة التراويح



عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:

- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).

- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.

-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.