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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. «القاهرة السينمائي» يفصح عن موعد دورته المقبلة.. وأول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وظهرت الفنانة حلا شيحة بدون حجاب وهى ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة ممسكة بالسيجارة .

ألقت حلا شيحة، مرتدية بلوفر أنيق وبسيط باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

واختارت حلا شيحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

القاهرة السينمائي يفصح عن موعد دورته المقبلة بعد أكثر من أسبوع عقب إعلانها بـ"برلين"

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد دورته الـ 45، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا المصرية .

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة عن موعد الدورة المقبلة المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل منذ أكثر من أسبوع بعد إعلانها من مهرجان برلين .

وحرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بصحبة كل من أمير رمسيس مدير المهرجان وأندرو محسن مدير المكتب الفني للمهرجان على حضور الدورة 73 من مهرجان برلين الدولى.

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

أثار البوستر الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، ونال البوستر انتقاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بعد ظهور منى زكى على البوستر بالحجاب.

وفى أول تعليق للفنانة منى زكى كتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".

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