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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت شعار "نحو جامعة خضراء" اختتام فعاليات المهرجان الكشفى للجوالة بالقاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت شعار " نحو جامعة خضراء" فبراير 2023 بمخيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بملاعب الجامعة وبمشاركة 14 كلية من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

وتضمن المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، تنظيم عدد من المسابقات المختلفة، وورش عمل فنية وثقافية وبيئية، وزراعة شتلات الزهور المختلفة، وإقامة حفلات سمر، وتنظيم رحلة خلوية داخلية، ومسابقات تخييم وطهي خلوي.  

ويأتي المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار أسبوع بالمخيم الكشفي الدائم بمدينة الملاعب، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.

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