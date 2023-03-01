عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال فقط.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة لصحة جيدة

للرجال فقط .. ابتعد
للرجال فقط .. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

ينصح أغلب الأطباء الرجال باتباع نظام غذائي جيد من أجل صحة جيدة،كما كشفت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه لكي يبقى الرجل قويا ويتمتع بصحة جيدة عليه اتباع نظام غذائي محدد.

ووفقا لبيان تم نشره من المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية، أن كل رجل يحتاج لكمية من الطاقة محددة لذلك عليه أن يستهلك عدد السعرات الحرارية الموافقة مع هذه الطاقة .

 

ووفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "يجب تناول ما لا يقل عن ثلاث وجبات طعام في اليوم ولكن باعتدال، منبة لعدم تناول الطعام قبل النوم والأهم من هذا يجب أن تكون الأطعمة متنوعة قدر الإمكان".

وجاء في بيان المكتب: تحذير من تناول الوجبات السريعة واللحوم المدخنة والحلويات وخبز العجين المخمر والحليب الكامل الدسم في النظام الغذائي، مشيرا إلى أهمية تناول اللحوم بالنسبة للرجال، لأنها تحتوي على البروتين الذي يعتبر مادة بناء للجسم.

ونصح المكتب بأهمية  طهي اللحوم على شكل قطع كبيرة، مسلوقة أو مشوية، حيث يكفي تناولها 3-4 مرات في الأسبوع. أما كبار السن من الرجال فعليهم تناولها مرات أقل" كما نصحت به أيضا هيئة حقوق المستهلك، كما يمكن الحصول على البروتين من منتجات أخرى مثل البقوليات والبيض والمكسرات والفطر لما يمثله البروتين من أهمية بالنسبة للرجال .

نظام غذائى حماية المستهلك السعرات الحرارية اتباع نظام غذائي الوجبات السريعة النظام الغذائي المكسرات بروتين تناول اللحوم وجبات طعام البقوليات هيئة حماية المستهلك تناول الوجبات النظام الغذائ عدد السعرات الحرارية اللحوم المدخنة تناول الطعام قبل النوم المكتب الإعلامي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

استياء وغضب شديد في الأهلي بسبب كولر .. تفاصيل

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

موضوعات متعلقة

ثلاث علامات قد تشير إلى ارتباط الفواق بسكتة دماغية أو سرطان

هيلين كروكر: سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعا في بريطانيا

آلام ظهر مزمنة لفتاة تكشف عن وجود سرطان بالمرحلة الرابعة

نشرة المرأة.. أعراض الخرف.. علامة شهيرة تحذرك من سرطان البروستاتا.. 10 دقائق جلوس تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

ترشيحاتنا

البعض يستغل ظروف المكروبين.. هذا ما حدث في تركيا بعد الزلزال الرهيب

بيراميدز ينافس الأهلي على صدارة الدوري بعد تعادل الأحمر مع الداخلية

انخفاض وتيرة الهجمات الروسية بالمسيرات في أوكرانيا.. بريطانيا تكشف مفاجأة

الذروة.. الارصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

بعد الاتهامات الأمريكية للصين.. بيان عاجل من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا

انشقت الأرض.. حقيقة فيديو مرعب عن زلزال تركيا| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

في ثوانٍ .. شاهد لحظات تحطيم فيراري لـ 5 سيارات ببريطانيا

بسبب حتة فرخة.. سيدة تعرض حياة رجل للخطر بأستراليا.. ما القصة؟

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

فيديو

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ