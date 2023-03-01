للرجال فقط.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة لصحة جيدة

ينصح أغلب الأطباء الرجال باتباع نظام غذائي جيد من أجل صحة جيدة،كما كشفت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه لكي يبقى الرجل قويا ويتمتع بصحة جيدة عليه اتباع نظام غذائي محدد.

ووفقا لبيان تم نشره من المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية، أن كل رجل يحتاج لكمية من الطاقة محددة لذلك عليه أن يستهلك عدد السعرات الحرارية الموافقة مع هذه الطاقة .

ووفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "يجب تناول ما لا يقل عن ثلاث وجبات طعام في اليوم ولكن باعتدال، منبة لعدم تناول الطعام قبل النوم والأهم من هذا يجب أن تكون الأطعمة متنوعة قدر الإمكان".

وجاء في بيان المكتب: تحذير من تناول الوجبات السريعة واللحوم المدخنة والحلويات وخبز العجين المخمر والحليب الكامل الدسم في النظام الغذائي، مشيرا إلى أهمية تناول اللحوم بالنسبة للرجال، لأنها تحتوي على البروتين الذي يعتبر مادة بناء للجسم.

ونصح المكتب بأهمية طهي اللحوم على شكل قطع كبيرة، مسلوقة أو مشوية، حيث يكفي تناولها 3-4 مرات في الأسبوع. أما كبار السن من الرجال فعليهم تناولها مرات أقل" كما نصحت به أيضا هيئة حقوق المستهلك، كما يمكن الحصول على البروتين من منتجات أخرى مثل البقوليات والبيض والمكسرات والفطر لما يمثله البروتين من أهمية بالنسبة للرجال .