1000 جنيه| حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023.. وبشرى للمستفيدين الجدد

على مدار السنوات الماضية، خطت مصر خطوات واسعة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتي تعد بمثابة استراتيجية دعم كاملة ، لم تترك ناحية واحدة من نواحي الحياة الخاصة بالمواطن إلا وعملت عليه، لاسيما محدودي الدخل ، لتحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطن .

وثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تصريحات وزيرة التضامن الإجتماعي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.

و أيد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” تصريحات وزير التضامن خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء ، بشأن زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ مليون أسرة ، مشيرا إلى أن الحكومة لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين .

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وأوضح أنه حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية، الأمر الذي يعني أن 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذى توفره وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وفى ضوء ما تردد من أنباء حول أن المبلغ المخصص لمعاش تكافل والذي يقدر بـ 450 جنيها لا يكفى لسد احتياجات الأسرة الفقيرة، أفاد عضو قوى البرلمان أن هناك العديد من الأسر الفقيرة كانت بحاجة لأي مبلغ حتى ولو كان ضئيلا لسد حاجتهم اليومية ، معقبا :" زيادة عدد المستفيدين أهم وأنفع من رفع قيمة معاش تكافل وكرامة ، وذلك لأنه سيعود بالنفع على مليون أسرة وليس أسر بعينها ".

زيادة المعاشات يوليو المقبل 2023

و كشف “ يحيي ”عن حقيقة زيادة المعاشات قائلا:" أن هناك بالفعل زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15 % من كل عام، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ تدخلات سريعة وعاجلة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وهو ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي خلال تصريحاتها أمس أمام مجلس النواب.

وأوضح أنه طبقا لقانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ، وبناء على ذلك يكون يوليو المقبل 2023 هو موعد زيادة المعاشات القادمة 2023 .

معاش تكافل وكرامة يتجاوز 1000 جنيه

في سياق متصل، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة مليون هذا العام، موضحة أن تكافل وكرامة ليس معاشا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم.

حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

تشمل الفئات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة 6 حالات وذلك وفق وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتضمن مايلي :-

- تشمل الفئات المستحقة للمعاش تكافل وكرامة الأيتام.

- مما تدخل فئة ذو الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات المستحقة للمعاش تكافل وكرامة .

- فيما تتضمن الحالات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة الأرامل والمطلقات.

- كما يدخل كبار السن ضمن الحالات التي يحق لها الحصول علي معاش تكافل وكرامة.

- وأيضا يحق لأولاد المسجونين الحصول على معاش تكافل وكرامة

- السيدات المهجورين.