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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أنشأ فرقة وعمل بالإخراج والتأليف.. تعرف على رائد المسرح عزيز عيد

صدى البلد

تمر اليوم 1 مارس ذكرى ميلاد رائد المسرح عزيز عيد، وُلد عزيز عيد في مارس 1884 بمحافظة كفر الشيخ، لعائلة من أصول لبنانية هاجرت أسرته إلى مصر، واشتغل والده بالزراعة والتجارة.

 

درس عزيز في المدارس الفرنسية حتى أجاد اللغة واستكمل دراسته الثانوية العامة بعد ذلك أرسله والده إلى لبنان حيث أكمل دراسته الجامعية هناك.
 

درس عزيز عيد المسرح نظريا عن طريق قراءة أمهات الكتب المسرحية باللغة الفرنسية ثم بدأ تجريبيا عندما أخذ يشترك بالتمثيل في بعض المسرحيات التي كانت تقدمها كبرى الفرق المسرحية الفرنسية على دار الأوبرا الملكية، ثم تعرف على جميع أسرار التمثيل وخباياه من كبارًفناني فرنسا في نهاية القرن إلى 19 وبداية القرن العشرين


 

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توالت مشاركاته المسرحية حتى لقب بـ رائد المسرح، وأنشأ فرقة مسرحية وعمل بالإخراج والتأليف المسرحي والممثل، وكون مع فاطمة رشدي ثنائيًا فنيًا أفرز الكثير من المسرحيات التي تعتبر كلاسيكيات المسرح المصري القديم. 


 

اشترك مع الممثل القدير يوسف وهبي في افتتاح مسرح رمسيس.


 

انضم عزيز عيد إلى فرقة جورج أبيض  وأخرج له عدة مسرحيات. ثم ترك عزيز الفرقة وكون مع أمين صدقي فرقة الكوميدي العربي التي قدمت العديد من المسرحيات الخفيفة الفودفيل مثل، خللي بالك من روميلي. وياست ما تمشيش كده عريانة وغيرها، وزاد من نجاح الفرقةانضمام سلطانة الطرب منيرة المهدية إليها وكانت أول مصرية صميمة تقوم بالتمثيل على المسرح لأن كل من سبقها كن من بنات الشام أومن اليهوديات المتمصرات أو القادمات من شتى بقاع الأرض. 


 

توفي في 28 اغسطس 1942 عن عمر يناهز 58 عاما

عزيز عيد مسرح رمسيس رائد المسرح دار الأوبرا الملكية المدارس الفرنسية

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