مفيدة شيحة: سهير شلبي أول من طلعني على الشاشة.. والأخيرة: انتي مشاغبة

استضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الأربعاء، الإعلامية القديرة سهير شلبي.



وعبرت مفيدة شيحة، عن عميق تقديرها وحبها الإعلامية سهير شلبي، قائلة :"أستاذتي الكبيرة ، وصاحبة دور مهم في الاعلام، وهي أول أستاذة طلعت مفيدة شيحة علي الشاشة، وطلعتني لأول مرة في اليوم المفتوح، وهى اللي قدمتني علي الهواء، وتراقبنا من بعيد".

سهير شلبي



من جانبها وصفت الإعلامية القديرة سهير شلبي، الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"انتي مشاغبة جامد، وقلبها كان بيدق في أول ظهور ليها على الشاشة، وبعد كده هديت، وبقت تمام، وضربات قلبها بقت جيدة".

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