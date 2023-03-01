بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

فيديو خناقة سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الأهلي والداخلية، حيث سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع الداخلية، بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز، ليدخل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية مع جهاز الداخلية وحكم المباراة.

فيديو خناقة سيد عبدالحفيظ

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خناقة سيد عبدالحفيظ بعد دخوله في مشادة كلامية مع الجهاز الفني والإداري عقب مباراة الاهلى والداخليه.

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للمزيد حول فيديو خناقة سيد عبدالحفيظ عقب مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز وسبب المشادة الكلامية التي تطورت إلى خناقة شاهد الفيديوجراف التالي: