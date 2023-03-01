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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم وفاة قرابة 40 شخصا وإعلان الحداد.. انطلاق حرب الدقيق الملون باليونان

حرب الدقيق الملون
حرب الدقيق الملون باليونان

نشرت فضائية "سكاى نيوز"، تقريرا بشأن حرب متداولة عالميا، عبر منصات التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا. 

وحسب التقرير فقد انطلقت “حرب الدقيق الملون”، السنوية فى اليونان، ويظهر فى الفيديو الآلاف من المواطنين يتجولون بشوارع اليونان يحملون أكياسا كبيرة من الدقيق. 

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البحرين والصين تعزيان اليونان في ضحايا حادث القطارين

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سبب التحطم.. مفاجأة في كواليس حادث قطار اليونان

 

حادث تصادم

وأعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء، الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب حادث تصادم قطارين والذي وصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.


وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 85 عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص - من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة - بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان.


من جانبها، أشارت صحيفة (كاثميريني) اليونانية إلى أنه خلال فترة الحداد، سيتم تنكيس العلم اليوناني في جميع المباني العامة، بينما يتم إلغاء جميع الاحتفالات العامة.


وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سيسافر إلى لاريسا حيث وقع الحادث للإطلاع على ملابساته.

حادث تصادم رئيس الوزراء اليوناني الحكومة اليونانية اليونان حادث

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