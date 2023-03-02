جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

أطلقت جامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،لشهر مارس 2023 ، تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعة و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام البرامج التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



وكشفت جامعة حلوان انه تقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف مركز تدريب اعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة حلوان أنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر مارس ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

جدير بالذكر انه أطلقت جامعة حلوان حملة للحفاظ على صحة المصريين من امراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان “ تابع وزنك، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة”.

و أطلقت جامعة حلوان الحملة المجتمعية تحت شعار “اطمن على صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

ودعت جامعة حلوان طلابها و العاملين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المواطنين إلى المشاركة في المبادرة.