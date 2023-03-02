خبير في الشأن الروسي: الجيش الأوكراني لا يستطيع الخروج من باخموت .. فيديو

قال آصف ملحم، الخبير الدولي في الشأن الروسي، إن الطائرة بدون طيار إحدى وسائل الحرب المعروفة في الحرب الجارية في أوكرانيا، بين الطرفين الروسي والأوكراني.

وأوضح "ملحم" لـ "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن روسيا وضعت الكثير من المضادات الجوية بهدف اعتراض هذه الطائرات، إذ إنه من المتوقع أن تقوم كييف بإطلاق هذه الطائرات باتجاهها لقصف بعض الأهداف.

وأضاف الخبير في الشأن الروسي، أن هذه الطائرة بدون طيار لا تشكل خرقًا لموازين القوى في مسار المعركة الرئيسي، لافتًا إلى أن الجانبين الأوكراني والأمريكي صرحا بأنهما يريدان استعادة شبه جزيرة القرم، وهذه تصريحات سياسية بالدرجة الأولى، إذ أنهم حتى الآن عالقون في مدينة باخموت وغير قادرين على مواجهة قوات فاجنر، متسائلا "كيف لهم قصف شبه جزيرة القرم؟".

وأشار آصف ملحم، إلى أن مناطق خيرسون المتبقية وتحديدًا الواقعة على يمين نهر دنيبرو، هي منطقة روسية وفق الدستور، ولابد من استعادتها وكذلك الأمر لباخموت وغربها، وبالتالي الجيش الروسي يحاول استعادة مناطقه من القوات الأوكرانية.

وأكد أن القوات الأوكرانية في باخموت محاصرة من جميع الاتجاهات: "تقريبا خلال يومين أو ثلاثة ستسقط في يد القوات الروسية، ومستشارو الرئيسي الأوكراني صرحوا بأن القوات ستنسحب من هناك، ولكن ما يحدث حتى الآن هو القتال على أطراف المدينة".

ولفت "ملحم" إلى أن روسيا ستمضي في هذه المعركة، حيث إن تلك الأراضي التي تم ذكرها روسية ولا بد من استعادتها، منوهًا إلى أن هذه الطائرات يتم برمجتها بشكل تلقائي، وتطير لمسافة محددة، فضلا عن أنها تحتوي على برنامج مزود بآلية للتصحيح الذاتي والانطلاق نحو الهدف.