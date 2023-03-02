التعليم العالي: إعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية



شهدت مصر اهتماما موسعا بالبحث العلمي، في الاونة الأخيرة من خلال خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو التعاون الدولي وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية التي تعد خطوة هامة نحور التطور.

أكد مصدر مسئول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي إنه قد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى حيث تم التأكيد على حرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والمُبتكرين، فضلًا عن حرصها على دمج الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية وإستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف أنه وجه المجلس الأعلى للجامعات، بإعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لأهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في إطار توحيد جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.