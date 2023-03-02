عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعتي العلمين الدولية ووليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة وليام باترسو

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين، بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور جيري داستي رئيس مجلس أمناء كلية أوشن، الدكتور جون لارسن رئيس كلية أوشن، وممثل عن جامعة وليام باترسون، الدكتورة ميساء هوارد نائب رئيس كلية أوشن للعلاقات الدولية، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

txt

التعليم العالي: تعاون علمي بين القومى للبحوث وبيلاروسيا

txt

أكاديمية البحث العلمي تناقش أولويات ومجالات التعاون الدولى حتى 2026

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والأمريكية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية هذا البروتوكول والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا، مؤكدًا على أهمية دور الجامعات الأهلية في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية، موضحًا أنه سيسهم بشكل فعال في دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متميزة.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الكردي أن هذا البروتوكول هو نتاج عمل وجهد كبير من جامعة العلمين الدولية وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيحصل الطالب بجامعة العلمين الدولية على شهادات مزدوجة من جامعة العلمين وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي، حيث تسعى جامعة العلمين إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة العلمين تمثل واحدة من الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.

وأضاف الدكتور الكردي أن هذا البروتوكول يفتح مجالات التعاون العلمي المشترك، وعمل برامج مشتركة تدريبية فى كافة المجالات، كما يتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس.

وأكد وفد جامعة وليام باترسون وكلية أوشن على أهمية التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية المصرية، وبالأخص جامعة العلمين الدولية فى شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالبرامج التى تقدمها جامعة العلمين الدولية.

وأشار الوفد إلى أن  هذا البروتوكول يفتح مجالات التعاون العلمي مع جامعة العلمين الدولية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذي مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية في المجالات الحيوية، التي يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بروتوكول تعاون جامعة العلمين الدولية الدكتور عصام الكردي جامعة وليام باترسون كلية أوشن كاونتي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن إستبعاد الهلال السوداني

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعتي العلمين الدولية ووليام باترسون الأمريكية لتعزيز التعاون

العلم الحديث وعلاقته بالصحة الإنجابية.. ندوة في جمعية المرأة للعلوم بالعالم النامي

تفاصيل التقديم ببرنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية

التعليم العالي: إعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية

ترشيحاتنا

انتصار وحيد.. الأهلي يخفق فى فك شفرة الأندية آخر 6 مباريات بمختلف البطولات

مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

كل يوم جمعة.. الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة بمناسبة عيد الأم

استفزاز متعمد.. أول رد من كييف على تسلل مجموعة أوكرانية إلى بريانسك

لو السواق زود عليك الأجرة في القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام فورًا

الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

بسبب إثارة الأزمات.. الأهلي يجمد نجم الفريق وعرضه للبيع في نهاية الموسم

5 أسماء مشهورة في مصر مهددة بالانقراض.. هل أنت منهم؟

فيديو

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

تأثير بركان البحر وتسونامي على مصر.. تنبؤات الباحث الهولندي تثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ