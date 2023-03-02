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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر..مبادرة حياة كريمة تحول حياة أهالى جبران بأسوان من الظلام للنور

أهالى جبران بأسوان
أهالى جبران بأسوان

تواصل “ صدى البلد ” سلسلة قصص وحكايات جبر الخواطر للحالات الإنسانية المختلفة، والتى تساهم فى تحويل دموع البسطاء إلى فرحة وسعادة عقب تلبية مطالبهم. 

وفى هذا الإطار فقد سادت حالة من الفرحة على البدو الرحلة من أهالى قرية جبران الذين يعيشون فى منطقة صحراوية تبعد بمسافة 4 كم من الحضر وقرية بلانة الأم ، وبعد أن عاشوا عقود طويلة فى الظلام نظراً لبعد المسافة ، معتمدين على وسائل الطاقة البديلة عن الكهرباء جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لتتحول حياة أكثر من 500 مواطن ومواطنة من الظلام إلى طاقة نور بعد إطلاق التيار الكهربائى بالقرية ضمن المشروعات التى تشهدها قرى المحافظة .

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حياة كريمة

وقدم الأهالى شكرهم للواء أشرف عطية محافظ أسوان لجهوده فى المتابعة الميدانية المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروعات التنموية والخدمية ضمن هذه المبادرة الرائدة وحرصه على دفع معدلات الإنجاز للإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لبدء تشغيلها لتلبية المطالب والإجتياجات الجماهيرية ومنها مشروع توصيل خدمات الكهرباء لشوارع ومنازل هذه القرية المحرومه والذى يضم شبكات بأطوال 1.7 كم من الكابلات ، و 15 كم من الموصلات الكهربائية ، و 60 كشاف ، ومحول كهربائى قدرة 200 ك.ف .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وثمارها الإيجابية فى الإرتقاء بالظروف الإقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الظروف المجتمعية ، بجانب تحسين مستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة .

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من الظلام للنور

وكان قد أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لبحث وتفقد شكوى أهالى قرية بشاير الخير ببحيرة ناصر جنوب مدينة أسوان بمسافة  160 كم حيث تضم 11 ألف نسمة .

وأشار ناجح مصطفى إلى القيام بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة بشاير الخير الإبتدائية بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى تفقد مرشحات مياه الشرب ومتابعة سير العمل بها للإطمئنان على وصول مياه الشرب النقية لمنازل الأهالى بالجودة المطلوبة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية جبر الخواطر

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