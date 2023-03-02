محافظ أسوان يؤكد دعمه لمسيرة نادي المحافظة للاستمرار في الدوري الممتاز

اجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس النادى أسوان المستشار الشافعى صالح ، وبحضور المحاسب حمادة صالح نائب الرئيس ، والمحاسب أبو الحسن الشاذلى أمين عام الصندوق ، وعادل النور مدير عام النادى حيث تناول الاجتماع التأكيد للحفاظ على استقرار مسيرة نادى أسوان الرياضى فى الدورى الممتاز بعد وصوله للمركز الثامن بـ 25 نقطة .

وأكد محافظ أسوان دعمه لمسيرة النادى الكروية من خلال التواصل مع إدارة فندق القرية الأولمبية بالمعادى بالقاهرة للمساهمة فى تخفيض تكاليف الإقامة، بجانب الإسراع فى إنهاء موافقات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنفيذ حزمة من المشروعات الإستثمارية فى مقدمتها مشروع السور القبلى، بالإضافة إلى خلق موارد مالية ذاتية تساهم فى قيام النادى بدوره الرياضى والشبابى والإجتماعى والترفيهى.

الدورى الممتاز

وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة والاستمرار فى النتائج الإيجابية حتى يستمر الفريق فى المنطقة الدافئة بترتيب جدول الدورى الممتاز مما يؤهله لضمان البقاء فى دورى الأضواء، وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه أشاد مجلس إدارة النادى بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للارتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران، بجانب الدور البناء والملموس خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدين تطلعهم لإستمرار الدعم، وخاصة فى ظل التحديات الحالية والتى من أبرزها صرف المستحقات المالية للاعبين فى ظل المنافسات القوية والتى كان أخرها فوزه على نادى غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 ، ليستعد لمباراته يوم الإثنين القادم أمام فريق فيوتشر على إستاد أسوان الرياضى فى إطار مباريات الأسبوع الـ 21 من بطولة الدورى الممتاز.

جهود متنوعة

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الخميس بنائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل لبحث الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " ، بجانب إيجاد الحلول الجذرية للمناطق الساخنة سواء لمشاكل مياه الشرب أو الصرف الصحى ، بالإضافة إلى إعادة إحياء تشغيل آبار الشلال ، مع طرح عدد منها للاستثمار لإنتاج المياه المعدنية بعد رفع كفاءتها وصيانتها لتنويع مصادر المياه ، وأيضاً للحد من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق داخل مدينة أسوان.