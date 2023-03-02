العثور على كنز من الذهب يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا قبل 800 عاما

اكتشف مسؤول في الكشف عن المعادن في شمال ألمانيا مؤخرًا شيئًا لم يتوقعه، وهو كنز عمره 800 عام من المجوهرات الذهبية والعملات الفضية التي تشير إلى الروابط التجارية في المنطقة مع المسلمين قبل قرون.

العثور على كنز ذهبي في ألمانيا

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تم العثور على أقراط بيزنطية وعملة معدنية إسلامية مدونة بالخط العربي.

احتوى الكنز الكبير على مجموعة رائعة من القطع الأثرية، ويتكون الكنز من أقراط ذهبية متقنة الصُنع ومرصعة بأحجار شبه كريمة ، وبروش مطلي بالذهب على شكل عملة، وحلقتين مذهبين مرصعين بالأحجار.

بالإضافة إلى قطعة من الخاتم ، وقرص صغير مثقوب ومطلي بالذهب أيضا، وبروش حلقي ، وما يقرب من 30 قطعة نقدية من الفضة، بعضها مفتت.

(مصدر الصورة: ALSH)



على مدى عقود ، عمل علماء الآثار الهواة والمحترفون معًا لاستكشاف منطقة “شليسفيج هولشتاين” بألمانيا، خاصة أنها موقع التراث العالمي لليونسكو في هيثابو، وكان الموقع، المعروف باسم “هيديبي” باللغة الدنماركية، ثاني أكبر مدينة في الشمال وكان مهمًا للفايكنج بين القرنين الثامن والحادي عشر.

وتم تدمير هيثابو وتم هجرها حوالي عام 1066 ، منهياً عصر الفايكنج في المنطقة ، ولكن بعد قرن أو قرنين من الزمان ، قام شخص ما بدفن الحقيبة المليئة بالأشياء الثمينة في مكان قريب.

وهذه العملات الفضية الموجودة في الكنز، يعود تاريخها إلى زمن الملك فالديمار الثاني، إذ عثر الكاشفون على الكنز أثناء سيرهم في قطعة أرض تاريخية.

كيف وصلت العملات الإسلامية إلى ألمانيا !

ولعل أكثر العناصر روعة في الكنز هي الأقراط والعملة الإسلامية لدينار ذهبي، وتم تحويلها إلى بروش.

(مصدر الصورة: ALSH)

ويثبت العثور على العملة الإسلامية أن الخلافة التي حكمت موقع ألمانيا قديما سلالة مسلمة حكمت جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر.

تشير العملات الفضية الثلاثين، التي تم سكها في عهد الملك الدنماركي فالديمار الثاني ، إلى أن الكنز دُفن في وقت ما بعد عام 1234، واشتهرت القطع النقدية الإسلامية في جنوب الدول الاسكندنافية بين القرنين التاسع والحادي عشر .