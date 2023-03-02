رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد منطقة وادي الرمل لمتابعة أعمال التطوير

تفقد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح خلال جولة ميدانية منطقة وادي الرمل لمتابعة الأعمال والخدمات اليومية للوقوف على النظافة العامة والحالة العامة للمنطقة.



حيث تفقد رئيس مدينة مرسي مطروح الوحدة الصحية ومدرسة تعليم أساسي بوادي الرمل للوقوف الخدمات المقدمة بالمنطقة ومتابعة الخدمات اليومية بالتنسيق مع رئيس الحي.



وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتواجد ميدانيا لمتابعة أعمال النظافة العامة وإشغالات الطريق المخالفة وحالات البناء المخالف بنطاق المدينة.



وأكد استمرار المرور الميداني على كافة المناطق السكنية للتأكد من وصول الخدمات للمواطنين والقيام بأعمال النظافة والتجميل لكافة الشوارع.