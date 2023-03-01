مطروح تستعد لبدء التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعداد لبدء التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية لعام ٢٠٢٣ .

تنظم الأولمبياد وزارة الشباب والرياضة في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والدكتور مبروك سالم القائم بتسيير أعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح وعدد من المديريات والادارات المعنية بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح بالاستعداد والجاهزية التامة لجميع الجهات المختصة مع الاستعداد لاستقبال الشباب المشاركين من ٦ محافظات حدودية .

وشدد على الإعداد والتخطيط الجيد للوصول لأحسن صورة مع تيسير تسجيل الشباب وذوى الهمم بالمحافظة فى الانشطة والالعاب الرياضية المشاركة بعدد ١٢ لعبة معتمدة ضمن الاولمبياد وهى كرة القدم و الطائرة والقدم الشاطئية، واليد والسلة والكاراتيه والسرعة والقدم الخماسية والسباحة وتنس الطاولة ،مع الاعداد الجيد للملاعب المستهدفة.

كذلك وجه محافظ مطروح بالإعداد الجيد للتصفيات بين الشباب في الألعاب المختلفة على مستوى المحافظة وفق الشروط والضوابط الخاصة بالاولمبياد وكل لعبة للوصول لأفضل الفرق المشاركة .

كما وجه بترشيح منسق عام عن كل جهة والتواصل المستمر مع تكثيف جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات الاولمبياد.