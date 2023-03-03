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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 3 مارس 2023 : احذر من هؤلاء

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، يتمتع مواليده بالجاذبية الكبيرة، يسحر كل شخص يقترب منه، يريد كسر الروتين والتخلص من السلبيات بأي شكل من الأشكال.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 3 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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توقعات برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2 مارس 2023: فرصة ذهبية بطريقك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 3 مارس 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن المحاذاة الكوكبية المواتية قد ترسل الإيجابية وزيادة الطاقة إلى حياتك الشخصية، يمكنك التركيز على وسائل الراحة المادية وتفجير مدخراتك على الرفاهية والراحة، قد يساعدك السفر مع أحبائك في تقليل ضغوط العمل والاستمتاع بالأشياء الصغيرة من حولك.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

قد تجعلك بعض المواقف غير المواتية في العمل غاضبًا، حاول أن تحافظ على هدوئك، كن حذرًا أثناء التعامل مع زملاء العمل حيث قد تتحول المناقشة إلى حجة كاملة.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تشعر بالرضا عن نفسك وتخطط لتكون مبدعًا ونشطًا وإيجابيًا طوال اليوم، قد ينغمس البعض في الرعاية الذاتية.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

قد يكون شريكك في حالة توتر هائل وتحتاج إلى التعاطف معه أو معها، قد يقربك حبك ودعمك غير المشروط من شريكك، يمكن للأزواج المتزوجين الاستمتاع بوقت ممتع معًا.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

سيكون لديك يوم ممتاز، قد يكون أداء أطفالك أفضل على الصعيد الأكاديمي ويفاجئك بدرجات جيدة، قد يتعافى الأب من مشكلة صحية طويلة الأمد.

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