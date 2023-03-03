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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم دراجة نارية بمركبة توك توك بأسوان

حادث تصادم- ارشيفية
حادث تصادم- ارشيفية

شهدت مدينة أسوان تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم دراجة نارية بمركبة توك توك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتبين أن المصابين فى الحادث هم مصطفى محمد مصطفى 17سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بالوجه، وأحمد صلاح أحمد 16 سنة، والذى أصيب باشتباه نزيف، وزياد على عبد القادر 22 سنة، والذى أصيب باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد محمد 17 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيسر، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.
 

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حوادث متفرقة 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "موتوسيكل" و"توك توك"، وذلك بمنطقة الخزان شرق بالقرب من مدخل معبد فيلة بمدينة أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بثلاث سيارات لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

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