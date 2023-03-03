مش عارفين يكسبوا .. نجم الزمالك السابق ينتقد أداء اللاعبين أمام بيراميدز

علق احمد دويدار على تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، في بطولة الدوري.

وكتب "نجم الزمالك السابق"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "نادي الزمالك مش عارف يكسب ؟ الزمالك وبيراميدز ميزانية دول في افريقيا ولا فرصة ضائعة في الماتش ؟ الاسماعيلي في الضياع اللاعبين محتاجين فترة اعداد.



وتابع "رأي لو انا مدير فني لنادي الزمالك حاليا العب بالتشكيل ده غير كدة شكليات التشكيل الأنسب للفريق حاليا للخروج من اللي احنا فيه سببه الرئيسي ضعف وسط الملعب والاطراف طريقة 4/3/3

صبحي فتوح، حسام، الونش ،المثلوثي عبد الغني او السيسي رقم 6 زيزو، بلجاج في وسط الملعب

يوسف نبيه، سيد نيمار هاف رايت الجزيري".



ترتيب الزمالك

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصها الفريق الأبيض بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.