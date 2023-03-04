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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكرتونة تتراجع عن 90 جنيهًا.. هبوط مفاجئ في أسعار البيض الآن

أسعار البيض
أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم في الأسواق تراجعا قوية ، مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، إذ يبدأ سعر الكرتونة اليوم من 90 جنيها في المزرعة ، بتراجع نحو 35 جنيها من أعلى سعر.

تراجع أسعار البيض اليوم

وهبطت أسعار البيض اليوم لتبدأ في الكرتونة الكسر في بعض المحلات بنحو 85 جنيها فقط، فيما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 88-90 جنيها أو أقل في المزرعة، وتصل للمستهلك بداية من 92 وحتى 95 جنيها، وقد تباع في العروض بـ 90 جنيها.

البيض

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وتراجعت أسعار البيض على مدار الأيام القليلة الماضية بعد دخول دورات إنتاج جديدة، بعد تأمين الدولة للأعلاف والافراج عن كميات ضخمة من الموانئ.

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، فتراجعت بعد أن وصلت 130 جنيها في بعض المناطق لتسجل اليوم نحو 93- 95 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

البيض 
البيض

أسعار البيض البلدي اليوم

وتراجع  سعر كرتونة البيض البلدي لتبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.

البيض

أسعار الدواجن اليوم

وعلى مستوى أسعار الدواجن اليوم انخفضت من أعلى سعر بمبلغ كبير، إذ سجلت اليوم بين 72-73 في المزرعة للكيلو الواحد، بعدما وصلت 80 جنيها قبل أيام.

هبوط أسعار الدواجن

ويبدأ سعر كيلو الفراخ في المحلات من 77 وحتى 84 جنيها في بعض الأماكن، نتيجة تكاليف الشحن، بعدما سجل 95 جنيها في وقت سابق كأعلى سعر.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 72-73 جنيهًا في المزرعة، و77  جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 110-1120 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 115- 120 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 84- 93 جنيها للكيلو.
الدواجن 
  • سعر كيلو البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 175 جنيها للكيلو.
  • سعر كيلو الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 58-62 جنيهًا للكيلو.
  • سعر كيلو الهياكل : 43-48 جنيهًا للكيلو.
  • سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو.
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