زيارة مفاجئة ونادرة.. وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع، سيرجي شويجو، قام بزيارة نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا.

وزار كبار قادة الجيش الروسي الخطوط الأمامية في أوكرانيا مرات قليلة فقط منذ غزو عشرات الآلاف من القوات الروسية الدولة المجاورة العام الماضي فيما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقالت وزارة الدفاع، في بيان على “تليجرام”، إن "وزير دفاع روسيا الاتحادية، قائد الجيش سيرجي شويجو تفقد موقع القيادة الأمامي لأحد التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وظهر شويجو في مقطع مصور أصدرته وزارة الدفاع يقلد أفرادا بالجيش الروسي أوسمة وأيضا وهو يتجول في بلدة متضررة برفقة قائد المنطقة كولونيل جنرال، رستم مرادوف.

وتعرض شويجو الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ 2012 لانتقادات حادة حول أدائه في الصراع من مؤيدين للحرب.

وفي الشهر الماضي اتهم يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر الأمنية، التي تلعب دورا رئيسيا في الحرب الروسية على أوكرانيا، شويغو وآخرين "بالخيانة" لحجب إمدادات الذخيرة عن أفراد مجموعته.