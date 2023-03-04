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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يكرم 23 موظفا من خريجي برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال تكريم الموظفين

كرم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  نحو ٢٢ من موظفي شركة ايثيدكو التابعة للوزارة، من خريجي  برنامج تأسيس وتأهيل القادة من الكوادر الشابة والمتوسطة .

 

وفقا لتقرير صادر عن الوزارة فإن التكريم جاء انطلاقا من الاهتمام الكبير بالاستثمار فى العقول وتنميه العنصر البشرى باعتباره أهم العناصر الانتاجية فى قطاع البترول والغاز فى مصر ضمن  البرنامج الطموح لتاهيل القيادات الشابه والمتوسطة فى مرحلته الثانيه .

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واعتبرت الوزارة أن التكريم يعد أحد أهم المحاور لبناء القدرات ضمن برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول والذى يستهدف توسيع قاعده الكفاءات الشابه.

وجاء أبرز الموظفين المكرمين  بعدد من القطاعات داخل الشركة وهم 
1-م/ طارق سعيد مرسى  بقطاع  المرافق 
2-محاسب / مرسى محمد ابو الليل  بقطاع  الشئون المالية 
3- م/ اسلام على قاسم  بقطاع التحكم الآلى 
4- م/ باسم عبد اللطيف عليبة بقطاع  الصيانة 
5- م/ محمد اسامة ابراهيم بقطاع التسويق 
6- م/ محمد مرسى بسيونى بقطاع  البيوتاديين والوحدات المساعدة 
7- م/ محممود محمد عوض بقطاع  التحكم الآلى 
8- م/ مصطفى الجداوى بقطاع المرافق 
9- م/ اسلام بدوى بقطاع  التحكم الآلى 
10- م/ شريف زقزوق بقطاع  التحكم الآلى 
11 – م/ شريف النويهى بقطاع  البيوتاديين والوحدات المساعدة 
12- م/ محمد احمد عبد ربه بقطاع  الصيانة 
13- م/ محمد بكر محمد  بقطاع الصيانة 
14- م/ أحمد عصام البنا بقطاع  الكهرباء 
15- ك/ شريف احمد حسين بقطاع  حماية البيئة 
16- م/ عبد الله الغرباوى بقطاع الشئون الهندسية 
17- صيدلى / محمد عصام محمد بقطاع الشئون الطبية 
18- م/ يحيى محمد رشوان بقطاع  التحكم الآلى 
19- م/ أحمد السقا بقطاع  تخطيط الانتاج 
20 – ك/ وائل حسن كوبك بقطاع الشئون الفنية 
21- م/ محمد عصام بدوى بقطاع  الشئون الفنية 
22- م/ محمد خيرى عرابى بقطاع  السلامة والصحة المهنية 
وخلال لقاء وزير البترول مع خريجى البرنامج تم تكريم اثنان من أبناء إيثيدكو من بين قائمة العشر الأوئل وقام بتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج وضمت قائمة الأوائل المكرمين :
المهندس / محمود محمد عوض من التحكم الآلى بايثيدكو
كما كرم معالى الوزير فريق العمل الذى قام باعداد افضل مشروع قابل للتطبيق و ضمت قائمة أفضل مشروع : المهندس محمد عصام بدوى من الشئون الفنية بايثيدكو وهو مشروع تحسين إدارة مصادر الطاقة
وبهذه المناسبة توجه المهندس محمد عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة ايثيدكو والعضو المنتدب بالتهنئه لابناء ايثيدكو اللذين تم تكريمهم ودعاهم للاستفاده من الخبرات التى اكتسبوها فى مسيرتهم المهنيه وان يكون ذلك بدايه لمرحله جديده من العمل والعطاء واكتساب المزيد من الخبرات وان يحققوا امل بلادهم فيهم وان يساهموا مع زملائهم بكل جهد متميز فى خدمه بلدنا الحبيب مصر.

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