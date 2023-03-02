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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: دعم الرئيس السيسي لقطاع البترول سر نجاحه

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى مضاعفة الكميات المنتجة عن البترول والغاز الطبيعي من خلال شركات عالمية ومحلية.

 مشيراً الى أن الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان هو سر النجاح لهذا القطاع وتحقيق مصر لحلم الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه بصادرات الغاز الطبيعي للعديد من دول العالم وقلّت وارداتها البترولية مما خفف الضغط عن الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة.

 

ووصف " المير " فى بيان له اصدره اليوم إعلان وزارة البترول عن خطة لحفر ما يزيد على 300 بئر استكشافية للنفط والغاز في البلاد بأنها خطوة كبيرة وفى غاية في الأهمية خاصة بعد البدء بالفعل التواصل مع الشركاء العالميين، والاتفاق على خطة تمتد حتى عام 2025، تتضمن أعمال الحفر والتنقيب لدخول تلك الآبار حيز الإنتاج في أسرع وقت ممكن مشيداً باهتمام الدولة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط والذى يمثل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويعد نموذجًا في مشروعات الإنتاج المستقبلية، حيث يعد حقل ظهر أكبر وأهم حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015.

 

وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة فى أن هذه الاستكشافات الجديدة سيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية ومواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه ودعمه الكبيرين لقطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة باعتبارها من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني . 

 

وقال المهندس حسن المير إن الدولة المصرية اصبحت تحمل تاريخًا مشرّفا في التنقيب عن البترول واكتشاف الغاز الطبيعي وهو ما جعل مصر مركزًا إقليميًا كبيراً لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة وتقليص الواردات البترولية.

 

مشيداً بجهود المصريين فى اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وجعل مصر موردًا ومصدراً رئيسيًا للغاز الطبيعي إلى أوروبا وهو ما يحقق عوائد اقتصادية مهمة خلال الفترة المقبلة . 

حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي عبد الفتاح السيسي وزارة البترول الغاز الطبيعى

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