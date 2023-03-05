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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سعد الصغير يقبل قدم الراقصة شمس .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل مع عمر كمال

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

بهذا التعليق | تصرف من حلا شيحة يصدم متابعيها بسبب نقيب الفنانين
 

دعمت الفنانة حلا شيحة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال منافسته الأخيرة على مقعد النقيب للمرة الخامسة.

طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل عملة نادرة
 

نشرت الفنانة نيللي كريم، البوستر الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “عملة نادرة” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”.

توافد نجوم الفن على عزاء والدة رشا مهدي .. فيديو وصور


حرص الفنان أشرف زكي علي المشاركة فى عزاء والدة الفنانة رشا مهدي اليوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

طرح برومو مسلسل سره الباتع لـ خالد يوسف.. فيديو
 

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

أبطال عمل مسلسل "سره الباتع"
ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

قبل عرضه .. صور من مسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي
 

نشرت قناة الحياة، عددا من الصور من كواليس مسلسل “رسالة الإمام” بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه على شاشة قناة "الحياة"، و"dmc"و"cbc"، و منصة watch it، في شهر رمضان المقبل 2023.

شوفتوا ؟ | طليقة أحمد الفيشاوي تثير جدلا جديدًا بسبب عمر كمال
 

أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل مجددًا بعد تداول صورة جديدة لها تجمعها بالمطرب عمر كمال.

ونشرت ندى الكامل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان عمر كمال والإعلامية سارة ناجى وعلقت قائلة: "شوفوا شوفت مين بالصدفة".

خلافات النجوم الأسرية| آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها.. صفوة عانت من الاكتئاب.. ومنة عرفة تعرضت للخيانة
 

لم تكن أزمة الفنانة آيتن عامر، مع طليقها هي الأولى في الوسط الفني، حيث سبقها عدد من النجوم الذين كشفوا وتحدثوا عن مشاكلهم الخاصة للجمهور.

طرح برومو أغنية فيلم "هارلي" لـ محمد رمضان.. والعرض في عيد الفطر
 

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع من أغنية فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “هارلي”، عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق رمضان: “الشعب يريد ( هارلي ) في العيد .. إلحق تذكرتك من بدري .. علشان تلاقيها .. ثقة في الله نجاح .. عيد الفطر يجمعنا”.

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير
 

نشرت الراقصة شمس صورا للفنان سعد الصغير وهو يقبل يدها وقدمها عبر حسابها على فيسبوك.

وسرعان ما انتشرت الصور وتسببت في صدمة لدى جمهور موقع التواصل الاجتماعي .

 

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