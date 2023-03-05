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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يتغنى بـ الأهلي بعد الفوز على القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا

ميدو
ميدو

أثنى أحمد حسام ميدو، على أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تألقه خلال مواجهة القطن الكاميروني، في إطار منافسات دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قندوسي لاعب مختلف في خط وسط الأهلي، وهذا ظهر من خلال مدى استفادة مارسيل كولر من وجود قندوسي مع الأهلي". 


وأضاف: "مروان عطية وأحمد قندوسي إضافة قوية لخط وسط الأهلي وحلول جيدة أمام كولر، وأعتقد أن قندوسي وخالد عبدالفتاح الثنائي الأهم في صفقات الأهلي".

 
وعن محمد شريف قال: "تحركاته تسبّب صداعًا لأي خط دفاع، وكولر يمنح الشباب فرصة المشاركة بسبب إجهاد الأساسيين وتلاحم المباريات".

 
واختتم: "لابد من اعتماد الأندية على قطاع الناشئين لدعم صفوف الفريق الأول، ومكسب الأهلي من وجود عدد لاعبين كبير يتألق من الشباب".
 

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