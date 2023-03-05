نشأت الديهي: مشروع حياة كريمة أحدث نقلة نوعية في معيشة المواطنين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع حياة كريمة خاص بتطوير القرى الأكثر احتياجًا، أحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين.

وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الخميس الماضي، الكثير من مشروعات حياة كريمة في المنيا الجديدة، وهذه رسالة بأن الدولة تعمل على تطوير القرى، وفي نفس الوقت تقوم بافتتاح مدن جديدة مثل المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة.

التعجيل بإعداد حزمة مالية

وأضاف نشأت الديهي، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت الخميس الماضية شملت التعجيل بإعداد حزمة مالية، لتحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 28 لـ30 ألف جنيه، وزيادة معاشات حياة كريمة بنسبة 25%.

ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت عن صرف المعاشات بزيادة 15% ابتداءً من شهر أبريل المقبل، بحد أدنى 170 جنيه، وحد أقصى 1635 جنيه، وعدد المستفيدين يقترب من 11 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ55 مليار جنيه.



