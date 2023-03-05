كريم شحاتة: الزمالك استعاد مستواه أمام بيراميدز.. وينقصه تطوير الهجوم

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن الزمالك استعاد جزءا كبيرا من مستواه أمام فريق بيراميدز، مشيرا إلى أن الأداء الدفاعي تحسن كثيرا عن المباريات الماضية.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فيريرا ينقصه فقط تطوير الجانب الهجومي للفريق لتسجيل أهداف، ويظهر على الزمالك عقم هجومي مؤخرا".

ترتيب الزمالك

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصها الفريق الأبيض بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر