هشام يكن: لاعبو الزمالك ليسوا على قدر المسئولية

انتقد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق "النار" لاعبي الزمالك بعد التعادل أول أمس أمام بيراميدز بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وقال هشام يكن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " آداء الزمالك هذا الموسم ، مثير للتساؤل ، ولا أعلم سبب هذا التراجع المستمر ، فالفريق قدم آداءً مميزاً الموسم الماضي ونجح في تحقيق لقبي الدوري الممتاز وكأس مصر رغم ظروف إيقاف القيد، إلا أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا نجح في تصعيد العديد من اللاعبين الشباب مثل سيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه وغيرهم، فكان من المنتظر أن يكون الآداء أفضل هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة، لكن الصفقات المنضمة هذا الموسم لم تقدم أي مردود جيد".

وأضاف: "لاعبو الزمالك ليسوا على قدر المسؤولية هذا الموسم، ولا يشعرون بالجماهير التي تدعم الفريق في أحلك الأوقات والظروف".